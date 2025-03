3 abridores que pueden obtener los Yankees en cambios si la lesión de Clarke Schmidt se agrava

Luis Castillo

Cuando Seattle dejó saber en el invierno que podía conversar sobre el cambio de Luis Castillo, el teléfono del gerente Jerry Dipoto no dejó de sonar, pero no se concretó ningún trato. En la última semana se han reactivado los rumores y se dice que Baltimore quiere al derecho dominicano de 32 años de edad. Esa es una razón más para que los Yankees lo consideren un objetivo potencial: no sólo les serviría su experiencia, sino que evitarían que un rival directo lo tome y se refuerce. En 2024 tuvo balance de 11-12, 3.64 de efectividad, 175 ponches y 47 boletos en 175.1 innings repartidos en 30 aperturas y se le deben 73 millones de dólares en los próximos tres años, además de tener una opción condicionada por rendimiento para 2028.