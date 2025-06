3 cerradores que pueden adquirir los Yankees en cambios si se agrava la lesión de Luke Weaver

Raisel Iglesias

No se trata de que Iglesias no ha podido replicar con Atlanta la temporada brillante que tuvo en 2024, es que no ha estado cerca. El cubano ha aparecido en 23 partidos y tiene efectividad de 5.64, la más alta en su carrera de 11 años en las Grandes Ligas. Suma 8 juegos salvados y 24 ponches por 4 boletos en 22.1 innings, por lo que a pesar de todo podría ser un objetivo para los Yankees. Los Bravos han estado batallando más de lo esperado en su división y si se quedan sin opciones antes de la fecha límite pueden considerar el cambio.