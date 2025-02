3 equipos que competirán con los Yankees por Vladimir Guerrero Jr. en 2026

Azulejos de Toronto

Que no hayan conseguido un acuerdo de extensión no significa que no puedan pactar un contrato en la agencia libre. Nadie más que los canadienses conoce el valor de tener a Guerrero Jr. en el lineup y saben que le gustaría quedarse porque le gusta la organización, la ciudad, los fanáticos y el equipo. Usarán eso a su favor, pero tendrán que mejorar su oferta económica. Si todos los números son similares, será difícil que el dominicano no elija al conjunto al que ha pertenecido desde que firmó como profesional.