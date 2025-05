3 equipos ideales para Luis Arráez si es cambiado por los Padres de San Diego

Medias Rojas de Boston

Todo apunta a que definitivamente Rafael Devers no se mudará a la primera base y en Boston acaban de adquirir a Ryan Noda, un inicialista y outfielder que fue puesto en asignación por los Angelinos de Los Angeles. Eso puede ser una solución temporal, pero Noda no tendría las mismas herramientas ofensivas ni haría el mismo aporte que Arráez, que puede ser clave para la alineación del manager Alex Cora como primer bate. El venezolano ha sido titular en el primer cojín de los Padres toda esta temporada y esa es una de las posiciones donde más tiempo ha pasado en las mayores, por lo que no sería un problema instalarlo allí.