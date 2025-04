3 equipos que podrían competir con los Yankees por Eugenio Suárez en la agencia libre de 2026

Azulejos de Toronto

En el equipo canadiense están ante un momento complicado, pues no pierden la esperanza de retener al inicialista dominicano Vladimir Guerrero Jr., pero no consiguen avanzar en las negociaciones. Si su estrella se marcha en la agencia libre se verán en la obligación de buscar a una figura que ayude a Anthony Santander con la producción ofensiva y su compatriota Eugenio Suárez puede ser una solución. Entregarle la tercera base no sería un problema, pero incluso si no quisieran mover a Ernie Clement pueden asignarle el rol de bateador designado.