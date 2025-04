3 equipos que rezan para que Vladimir Guerrero Jr. no firme una extensión de contrato con Azulejos

Medias Rojas de Boston

A Boston se le menciona como el destino favorito para Guerrero Jr. si no llega a un acuerdo con la organización de Toronto y por eso los Medias Rojas se pueden contar como los principales beneficiados de que el inicialista no firme una extensión de contrato. Saben que sumar al dominicano para asociarlo con Rafael Devers y Alex Bregman (si convencen al inicialista de no salirse del contrato) sería un golpe de autoridad en la división y formaría un tridente que los llevará lejos en los playoffs.