3 jugadores de los Azulejos que podrían obtener los Yankees vía cambio en 2025

A pesar de la crisis que les ha generado las lesiones de figuras importantes, el gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, ha dejado entrever que los movimientos que fortalecerán la plantilla llegarán durante la temporada de MLB.

Podría parecer que es mucho tiempo para las urgencias del conjunto del Bronx, pero en algo tiene razón el ejecutivo: a medida que se acerque la fecha límite de cambios en Grandes Ligas se ampliará el mercado.

Para ese momento los Azulejos de Toronto podrían estar más abiertos a cambiar a algunos jugadores titulares y varios de ellos, como Vladimir Guerrero Jr., podrían estar en el radar de los neoyorquinos.

Vladimir Guerrero Jr.

El dominicano no quería que su situación contractual fuese una distracción una vez que se reportara al campamento de primavera, pero no ha podido evitarlo. No llegó a un acuerdo para una extensión y aunque en Toronto siguen aferrados a la posibilidad de pactar, es probable que rechace una nueva oferta y se abra la brecha que mantiene con la directiva. Si se deciden a cambiarlo antes de la fecha límite, los Yankees son un destino posible para el inicialista y bateador derecho que aportaría mucho a la ofensiva.