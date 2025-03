3 jugadores de los Marlins que podrían obtener los Yankees vía cambio en 2025

Jesús Sánchez

El caso del jardinero de 27 años luce similar al de su paisano Edward Cabrera. Pasó de ser un cotizado prospecto en Marlins a un pelotero con potencial y que no termina de explotar principalmente por motivos de lesiones recurrentes. Eso sí, el recién conocido problema de oblicuo no impediría a Sánchez formar parte de un movimiento acordado por Miami y Nueva York, tomando en cuenta que la tropa que dirige Aaron Boone carece de profundidad en el bosque izquierdo, luego de que Alex Verdugo se marchara a la agencia libre para firmar con Bravos de Atlanta y la promesa Jasson Domínguez no termine de convencer en la primavera.