3 jugadores que tienen los días contados en los Mets de Nueva York en 2025

Pete Alonso

La agencia libre no fue lo que Alonso estaba esperando y acabó por aceptar un contrato corto para regresar a los Mets, pero se cree en el circuito que se saldrá del pacto en el próximo invierno en busca de un acuerdo multimillonario. El “Oso Polar” no ha conectado su primer jonrón en estos juegos de pretemporada, pero tiene buenos promedios ofensivos: .300/.533/.600 con OPS de 1.133. Verlo involucrado en un cambio es difícil, pero seguramente el inicialista no terminará los dos años del contrato.