3 jugadores que los Yankees deben estar arrepentidos de no firmar en la agencia libre

Pete Alonso

Aunque se llegó a mencionar que hubo contactos con el agente, todo apunta a que los Yankees no tuvieron el interés real de firmar a Pete Alonso principalmente por su precio. Fueron tras el veterano Paul Goldschmidt con un pacto de un año y aunque al ex ganador del MVP no le ido mal en el Bronx, Alonso está teniendo un comienzo de temporada de MVP con los Mets (con quienes acordó por dos años con posibilidad de salir al mercado de nuevo en 2026): lidera la Liga Nacional en average, OBP, slugging, OPS, hits y dobles (.344, .468, .656, 1.124, 41 y 13, respectivamente) y tiene 8 jonrones y 31 remolcadas.