3 ofertas de cambio que podrían enviar Azulejos a Medias Rojas de Boston por Rafael Devers

Vladimir Guerrero Jr.

Es el movimiento que proponen en Bleacher Report para este escenario hipotético: Rafael Devers por Vladimir Guerrero Jr., uno por uno. Y aunque para los Azulejos sería maravilloso, no es tan buen negocio para Boston porque al antesalista le quedan 9 años de contrato mientras que “Vladdy” será agente libre al final de la temporada. No hay dudas de que su llegada sería un plus para el grupo del manager Alex Cora, pero tendrían que acompañarlo de otros jugadores para que pueda tener sentido.