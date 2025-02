3 ofertas de cambio que podrían enviar Dodgers a Medias Rojas de Boston por Rafael Devers

Bobby Miller

Hubo preocupación en Los Angeles por el pelotazo que recibió Miller en la pretemporada y que lo puso en protocolo de conmoción cerebral, pero todo apunta a que no habrá consecuencias. El derecho de 25 años de edad está bien valorado en la organización, pero ahora mismo la rotación de abridores de Dave Roberts está sobrepoblada con serpentineros de primer nivel y no sería tan dolorosa su pérdida, pero para Boston puede ser clave su adquisición por su potencial y el tiempo de control que le queda (no será elegible al arbitraje hasta 2027).