2. Brent Headrick

Nueva York tomó en waivers, en febrero pasado, al siniestro de 27 años con el objetivo de disfrutar de un comodín en el pitcheo. Pues el ex Mellizos de Minnesota está superando las expectativas en el Bronx, al punto de no conceder anotaciones en 5.1 tramos, divididos en cuatro relevos. Eso sí, pese a no haber realizado una apertura en su carrera de MLB, Headrick inició cinco cotejos ligaminoristas durante el 2024.