3 prospectos que tienen los días contados en los Yankees de Nueva York en 2025

Cam Schlittler

El nombre de Cam Schlittler no es muy conocido, pero se hizo noticia en esta primavera cuando dijo que creció como seguidor de los Medias Rojas de Boston, aunque su lealtad cambió cuando en el Bronx se ofrecieron a firmarlo. El derecho de 24 años de edad subió al puesto 12 en el ranking de prospectos de Nueva York. Los Yankees no cambiarán a Will Warren, que pelea un puesto en la rotación, y Chase Hampton perderá la temporada por lesión, por lo que Schlittler –que está en Doble A- se proyecta como el lanzador con más posibilidades de ser cambiado.