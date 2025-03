4 bateadores derechos que pueden firmar los Yankees para la temporada de 2025

Adam Duvall

A Duvall no le fue bien en su regreso a los Bravos de Atlanta en 2024 (tuvo línea de .182/.245/.323, con OPS de .569, 11 jonrones, 10 dobles y 30 remolcadas en 104 juegos) y sigue esperando una oportunidad de trabajo para esta temporada, aunque ha advertido que se retirará si no recibe una oferta “decente”. A pesar de su declive es un All Star y ganador del Guante de Oro como jardinero y podrían aportar por su recuperación sobre todo porque Spotrac estima que puede firmar por 1.8 millones de dólares.