4 cambios imposibles para los Yankees de Nueva York antes de la fecha límite

Kyle Tucker

Muchos piensan que Kyle Tucker será un objetivo para los Yankees en la agencia libre, sobre todo si Cody Bellinger se sale de su contrato. Y sería realmente ideal sumar a un jugador joven que tiene experiencia en playoffs, un bateador zurdo que puede sacar provecho del Yankee Stadium y un outfielder que ha ganado un Guante de Oro y un Bate de Plata. Pero de lo que no hay dudas es de que no podrán adquirirlo vía cambio. Los Cachorros de Chicago están al frente de su división y no se desprenderán de Tucker, uno de sus líderes ofensivos.