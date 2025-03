4 equipos que pueden adquirir a Everson Pereira en un cambio con los Yankees

Marlins de Miami

El afamado club de blanco y rayas luce carente de un segundo as de rotación luego que el astro Gerrit Cole se sometiera a operación Tommy John (codo), motivo por el cual no retornará hasta 2026. De esa forma, un brazo como el de Sandy Alcántara encajaría muy bien en los planes del timonel Aaron Boone, al tiempo que los Marlins no esconden su deseo de ceder los derechos del ex Cy Young quisqueyano si esto sirve para continuar con el proceso de reestructuración que atraviesa la organización. El doble All Star está bajo control hasta 2027; por consiguiente, Nueva York debería enviar al sur de Florida al menos a tres prospectos altos, incluyendo el citado sudamericano, y una cuarta pieza de futuro.