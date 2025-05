4 estrellas por las que valdría la pena cambiar a Will Warren para los Yankees

Sandy Alcántara

El derecho dominicano está siendo autoexigente en su regreso al montículo después de más de un año fuera. Sigue buscando su mejor nivel y sabe que está cerca, pero el primer mes de temporada no resultó como quería. En cualquier caso, el ganador del Cy Young de 2022 es la mejor alternativa para fortalecer la rotación de abridores de los Yankeees y tendrá un alto precio. Will Warren podría ser una exigencia de los Marlins para entregar a Alcántara pero no se iría solo a Miami; le acompañarán prospectos top.