Los 4 jugadores claves de los Lakers en los Playoffs de la NBA

LeBron James

El cuatro veces MVP de la ronda regular y las Finales de NBA ha sido quizás el único activo de Lakers en bajar algo su producción anotadora a raíz del histórico canje donde la gerencia adquirió a Doncic; sin embargo, el esloveno era precisamente la pieza que necesitaba El Rey para no verse obligado a lidiar con el peso máximo en ataque del quinteto de Hollywood. En consecuencia, el coach Redick probablemente no necesite que el legendario alero mantenga los 28.4 puntos que ostenta de por vida en playoffs, pero sí que merodee los 25 siempre que Luka y Reaves no bajen sus prestaciones y los esquemas defensivos del popular equipo sean eficaces.