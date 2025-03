4 jugadores de los Lakers que deberían recibir extensiones de contrato en la temporada baja

Austin Reaves

A sus 26 años, el popular escolta ya es el tercer integrante del Big Three entrenado por JJ Redick, al tiempo de erigirse en el teórico gran escudero de Luka en un futuro no tan lejano cuando LeBron James se marche de la organización o cuelgue las zapatillas. No obstante, a Pelinka y la propietaria de la tradicional divisa, Jeanie Buss, se les presentará un problemón si no convencen a AR15 de alargar el vínculo previo al verano de 2026 donde este último tendrá la potestad de salirse de su acuerdo, dado que cobraría "apenas" 14.8 millones de dólares para la siguiente contienda; un monto bastante por debajo del mercado considerando que actualmente cosecha casi 20 puntos de media (19.7) y la tendencia es que siga creciendo a partir de octubre.