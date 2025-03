4 jugadores de los Lakers que deberían recibir extensiones de contrato en la temporada baja

Luka Doncic

Al completar el sonado traspaso con los Mavs, los Lakers decidieron convertir al genio esloveno en su jugador franquicia, tomando en cuenta además que King James tiene 40 años de edad y le quedarán una o máximo dos temporadas en activo. Sin embargo, el miembro de cinco All Star no esperará a que culmine su contrato en 2027, por lo que romperá el mismo un verano antes de no recibir una extensión, la cual debido a condiciones de la NBA sería de máximo cinco ejercicios y $229.000.000, a diferencia de la que optaba si hubiera permanecido en Dallas, de $345.000.000 durante un lapso similar. En cualquier caso, Los Angeles no debe correr riesgos con Doncic y otorgarle la renovación rápidamente.