4 jugadores que podrían firmar los Azulejos para sustituir a Vladimir Guerrero Jr. en 2026

Eugenio Suárez

También venezolano, pero de características muy diferentes, el antesalista Suárez estará disponible en la agencia libre. El año pasado con los Cascabeles de Arizona el All Star tuvo un comienzo de campaña muy lento a la ofensiva y aún así logró terminar la temporada con 30 jonrones y 101 carreras impulsadas. Por eso en el conjunto del desierto no dudaron en ejercer su opción para 2025, pero no se ha hablado de una extensión de contrato. Su valor de mercado ahora mismo según Spotrac es de $24.5 millones por dos campañas.