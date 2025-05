4 jugadores que pueden salir de los Medias Rojas de Boston si se alejan de los playoffs

Lucas Giolito

El lanzador derecho no ha sido más que una decepción para los Medias Rojas, que lo firmaron en 2024 como su gran fichaje y que no lo vieron debutar con el equipo hasta finales de abril de 2025. Y tampoco ha sido de ayuda sobre el montículo. Giolito tiene apenas 5 aperturas este año y muestra balance de 1-1, efectividad de 5.27 y suma 23 ponches por 8 boletos en 27.1 entradas. En el contrato de Giolito hay una opción del club (condicionada) que seguramente no se ejercerá y preferirán entregarlo en un cambio.