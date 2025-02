4 peloteros de los Yankees que se juegan su continuidad en la temporada de 2025

Everson Pereira

Everson Pereira dio su primer cuadrangular de la primavera y con eso puede haber enviado un mensaje. Al prospecto venezolano se le ha visto desde el año pasado como la principal pieza de cambio de los Yankees y si no se concretó su traspaso en 2024 fue por la lesión que lo llevó al quirófano antes del verano. El jugador de 23 años de edad no tiene un lugar en el outfield neoyorquino, pero con las dolencias de Giancarlo Stanton se le presenta una buena oportunidad de ser considerado su sustituto en el lineup del Opening Day. Para eso tendrá que batear, algo que no consiguió cuando tuvo su chance de debutar en Grandes Ligas.