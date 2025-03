Los 5 dúos de bateadores más caros de la MLB en la temporada de 2025

4. Corey Seager - Marcus Semien: Rangers de Texas ($58.500.000)

Corey Seager y Marcus Semien fueron fundamentales para que el conjunto de Arlington consiguiera la primera Serie Mundial de su historia, hace dos campañas, motivo por el cual no debe sorprender que el dúo que trabaja alrededor del segundo cojín en el Globe Life Field marche cuarto en este particular ranking financiero, dado que el campocorto y cinco veces All Star recibirá un cheque de 32.5 millones en moneda americana, mientras que el jerárquico camarero ingresará para la nueva contienda $26.000.000.