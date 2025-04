5 estrellas de la MLB que comenzaron mal ofensivamente la temporada de 2025

Luis Arráez

Luis Arráez no acostumbra a comenzar la temporada encendido y por eso no es preocupante su situación ofensiva con los Padres de San Diego. De hecho, el año pasado comenzó yéndose de 12-0 en sus primeros turnos e igualmente terminó ganando el título de bateo, su tercero de forma consecutiva. No hay dudas de que el venezolano se recuperará de su letargo ofensivo y ya ha dado muestra de ello. El infielder tiene en este inicio de campaña .148 de promedio, con 4 hits en 27 turnos al bate en su segunda campaña con los religiosos.