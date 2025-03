5 estrellas que podrían firmar Lakers en la agencia libre si se salen de sus contratos actuales

Kyrie Irving / Dallas Mavericks

Seleccionado a nueve All Star y futuro miembro del Salón de la Fama Naismith, Kyrie sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior de su rodilla el 3 de marzo, el cual quizás le lleve a no volver a representar a los Mavs. Es cierto que su opción de jugador por 44 millones en moneda estadounidense parece muy apetecible, pero conociendo la personalidad del base de 33 años, es posible creer que no tendría problemas en salirse de su contrato y más si es convencido por LeBron y Luka Doncic en pro de juntarse con ellos de nuevo, pero en el elenco del sur de California.