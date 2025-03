Las 5 preguntas que tienen que contestar los Yankees antes del Opening Day de 2025

¿Puede Jasson Domínguez jugar en el jardín izquierdo?

No hay dudas del talento ofensivo que tiene Jasson Domínguez, quien en 2023 disparó 4 jonrones en sus primeros 8 encuentros en las Grandes Ligas. Después, las lesiones han marginado su proyección, pero sigue siendo uno de los principales candidatos al Novato del Año en el 2025. El dominicano preocupa por su defensa, ya que no es de sus mayores virtudes. De hecho, se habla que los Yankees podrían tener de vuelta a Alex Verdugo para tenerlo de respaldo si las cosas no salen bien con el dominicano. Domínguez perdió una pelota bajo el sol en su segundo juego de exhibición de la primavera, por lo que el tema se hace cada vez más preocupante.