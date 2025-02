6 estrellas que cambiarán de posición en la MLB en la temporada de 2025

Xander Bogaerts

A Xander Bogaerts no le agradó la decisión del manager Mike Shildt de enviarlo a la segunda base en la temporada de 2024, pero la acató. No estuvo demasiado tiempo en esa posición, apenas 85 partidos, porque Ha-Seong Kim se lesionó y él pudo jugar de nuevo en el campocorto. La partida del coreano en la agencia libre llevó al estratega de los Padres de San Diego a ratificar a Bogaerts como su torpedero titular en la campaña que está por comenzar. “Una vez que parecía que Kimmy no iba a poder volver, por la forma en que se estaba construyendo el equipo, parecía que era una oportunidad para que Bogey jugara en el campocorto”, dijo Shildt a ESPN. "Así que tuve una gran conversación con Bogey probablemente hace un mes. Él ya había pensado en quererlo y entrenaba para volver y jugar en el campocorto. Estaba muy entusiasmado con eso”.