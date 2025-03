Los 6 jugadores de mayor jerarquía que podrían obtener los Yankees en el mercado de cambios

Sandy Alcántara

Por primera vez en mucho tiempo, en Miami no cierran la puerta a negociar un cambio por el as de su rotación, Sandy Alcántara, aunque no se sienten inclinados a cerrar un trato en este momento. Ver al derecho dominicano recuperado de la cirugía que tuvo en 2023, con su velocidad habitual y de vuelta al nivel que lo llevó a ganar el Cy Young no hace más que aumentar el interés en adquirirlo. Su precio será alto, pero hay varios pretendientes y a los Yankees los tienen entre los favoritos para ser quienes consigan sumarlo.