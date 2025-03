Los 6 jugadores de mayor jerarquía que podrían obtener los Yankees en el mercado de cambios

Framber Valdez

No está claro cuál es el plan de los Astros con Framber Valdez. En temporadas anteriores dijeron que escuchaban ofertas de cambio por él para retractarse más tarde. En 2025 entró a su última campaña de arbitraje y aunque no parece haber disposición de discutir una extensión de contrato, podrían necesitarlo todo el año por las lesiones de otros abridores. Pero si se da la oportunidad de verlo disponible en el mercado, los Yankees no dudarán en ir tras él. El zurdo dominicano tiene tres zafras seguidas con efectividad menor a 3.50 y al menos 28 aperturas y está probado en playoffs.