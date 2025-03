Los 6 jugadores de mayor jerarquía que podrían obtener los Yankees en el mercado de cambios

Vladimir Guerrero Jr.

El dominicano no pudo evitar que su situación contractual fuera tema de discusión durante la temporada, pero se ha encargado de cumplir su palabra de concentrarse en su trabajo en el campo y está liderando a los Azulejos con su ofensiva. En Toronto le presentaron una nueva oferta de extensión de la que no se han tenido más noticias y se cree que si no hay un acuerdo será cambiado. El inicialista, de 26 años de edad, es ganador del Guante de Oro y dos Bates de Plata, tiene 4 invitaciones al All Star y promedia 31 jonrones, 35 dobles y más de 100 remolcadas por zafra.