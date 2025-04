¿Cuál es la calificación de Lamine Yamal en EA SPORTS FC 25?

El EA SPORTS FC 25 es uno de los videojuegos más usados por los usuarios. Por supuesto Lamine Yamal es una de las figuras más elegidas, y allí el futbolista tiene una calificación total de 81.

Si bien no es mala, llamativamente no ubica al delantero del FC Barcelona entre los 25 mejores entre todos los que forman parte. Él mismo dijo que se lo subiría un poco, ya que en la realidad maneja mejores estadísticas.

Para llegar a este número, se toman en cuenta distintas habilidades sobre las que se confecciona una cifra general, y son las siguientes:

Ritmo: 82.

Tiro: 75.

Pase: 76.

Regate: 82.

Defensa: 23.

Físico: 48.

Por otro lado, el joven que debutó profesionalmente con sólo 15 años, se ubica dentro de las siguientes categorías:

Elegante: la integran los jugadores con pases/tiros con más clase.

Paso veloz: aceleración más rápida durante el sprint explosivo.

Técnico: sprint controlado con más velocidad, giros abiertos al regatear más precisos.

Tiro colocado: tiros colocados más rápidos, con más curva y precisión.

Lamine habló sobre esta situación en una entrevista que dio al programa El Hormiguero, donde manifestó: "Me han dado una carta malísima", en relación a la puntuación. Además añadió: "Me podrían haber puesto un poco de ritmo, un poco más de regate. Entre 89 y 91 debe estar la cosa".

Por otro lado el compañero de Robert Lewandowski detalló: "Media, no, pero un poco de ritmo, un poco de regate. Defensa, sé que no defiendo, pero un poco más". También dijo que no se elegiría a sí mismo: "No, porque me han puesto una carta más mala... ¡Madre mía!".

Esta es la primera vez que el nacido en Barcelona es una de las estrellas de este videojuego. En la edición EA Sports 24 hubo intención de incorporarlo pero no se podía porque en ese momento tenía 16 años, y la empresa desarrolladora del videojuego no permite que los menores de 17 estén allí.