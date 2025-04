Manager de Medias Rojas da actualización sobre el regreso de Masataka Yoshida

Masataka Yoshida es extrañado por los seguidores de los Medias Rojas de Boston. El equipo necesita a un bateador de sus características pero todavía no hay indicios de que vaya a reaparecer en el lineup pronto.

Yoshida está en el tercer año de un contrato de cinco años por $90 millones, pero aún no ha entrado en acción. No ha comenzado su rehabilitación en las ligas menores, ya que ha estado mejorando su de su desgarro en el hombro y aún no está en condiciones de regresar.

El estratega de los Medias Rojas, Alex Cora, ofreció la última actualización sobre él, de acuerdo con el periodista Ian Browne, de MLB.com, que cubre al equipo de Boston.

"Si bien muchos piensan que hay una postura o estancamiento en el roster con Masataka Yoshida, esto es lo que Alex Cora dijo sobre su situación", declaró Browne. "Tiene sus días buenos y malos lanzando", dijo Cora. ​​"Ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos impactados ahora mismo. Sabemos que ofensivamente está en su mejor momento, pero en cuanto a lanzar, ha tenido semanas buenas y malas. Así que necesitamos más semanas buenas que malas".

Se ha hablado mucho de Yoshida en lo que va de temporada. Es un jugador ofensivo muy talentoso, pero no parece haber mucho espacio en la alineación de Boston. Los Medias Rojas tienen a Rafael Devers como bateador designado, por lo que necesitan que Yoshida esté en buena forma para cubrir una de las posiciones de los jardines del equipo.