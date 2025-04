Los millones que perderá Jurickson Profar por su suspensión debido al uso de sustancias prohibidas

MLB suspendió el lunes por 80 encuentros al curazoleño Jurickson Profar debido al uso de sustancias prohibidas.

El New York Post había revelado que el utility de los Bravos de Atlanta daba positivo a una prueba de HCG (Gonadotrophin Crónico); componente que eleva la testosterona en el cuerpo, algo que se castiga en la elitista competición estadounidense.

"Es el día más difícil de mi carrera en el béisbol. Estoy devastado al anunciar que he sido suspendido 80 juegos por dar positivo a una sustancia prohibida durante la pretemporada. Esto es especialmente doloroso para mí porque cualquiera que me conoce y me ha visto jugar sabe que me apasiona profundamente este deporte", comunicó Profar a ESPN.

Braves outfielder Jurickson Profar is being suspended 80 games for violating MLB's PED policy, per multiple reports. pic.twitter.com/cTqeCnEVwN — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 31, 2025

Quien asistiera al All Star en 2024, en representación de Padres de San Diego, pactó con los Bravos en enero, vía agencia libre, por tres temporadas y 42 millones de dólares, de los cuales $12.000.000 debía cobrar en la contienda que recién inicia.

De esa forma, el medio El Fildeo informó que el veterano jugador perderá 5.8 millones de dólares en este 2025 a raíz de la suspensión en cuestión. Asimismo y aunque será habilitado para regresar a los terrenos en la parte final de la ronda regular, el antillano neerlandés no podrá ayudar a Atlanta en la eventual postemporada.

En su carrera de 12 campañas ligamayoristas, Profar totaliza .245 de average pero con un buen .331 en porcentaje de embasado, mientras que cosecha tres cursos de al menos 20 cuadrangulares y un Bate de plata.