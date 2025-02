La opinión de Bronny James sobre la llegada de Luka Doncic a los Lakers

A Bronny James se le ha visto con buena comunicación con Luka Doncic, la nueva estrella de Los Angeles Lakers, después del cambio que llevó a Anthony Davis a los Dallas Mavericks. El novato debe aprovechar esa relación.

Bronny debe buscar aprender de las habilidades de Doncic, sobre todo pare crearse su propio disparo, algo que no tiene en su repertorio el hijo de LeBron James. Compartir día a día en las prácticas del equipo con uno de los mayores talentos de la posición debe ser educativo para el base de primer año en la liga.

Doncic ya tiene cuatro compromisos con el equipo de Los Angeles y viene de su mejor actuación, cuando el sábado consiguieron una victoria ante los Denver Nuggets con 32 puntos del esloveno, su máxima cantidad desde que llegó a la franquicia.

"Su paciencia. Su capacidad de ser impredecible. Creo que eso es lo que más he observado en él... Nunca se sabe lo que va a hacer. Creo que eso es lo mejor que he visto hasta ahora en él. No lleva mucho tiempo aquí, así que sigo intentando aprender cosas de él", dijo James.

Bronny no fue convocado para el encuentro ante los Nuggets, ya que estuvo con el equipo de la G-League, en la victoria de South Bay por 118-98 sobre los Valley Suns, con una soberbia actuación de 24 puntos, cinco rebotes, seis asistencias y dos robos.

Los Lakers se medían este martes a los Dallas Mavericks, en uno de los duelos más esperados, por el morbo de ver a Doncic enfrentar a sus ex compañeros.