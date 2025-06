El polémico mensaje de Pedro Martínez a David Ortiz por sus declaraciones en contra de Rafael Devers

El cambio de Rafael Devers desde Medias Rojas de Boston a Gigantes de San Francisco sigue dando de qué hablar, tal y como lo han demostrado en los últimos días dos leyendas dominicanas del calibre de Pedro Martínez y David Ortiz.

Es que al triple ganador del Cy Young en MLB no le hizo gracia que su amigo y coterráneo, criticara la actitud de "Carita" y su falta de comunicación previo a ser enviado por los patirrojos a los colosos la noche del pasado domingo.

Pedro Martinez thinks that Big Papi made a mistake with Rafael Devers 😳 pic.twitter.com/HQJokua7I5 — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) June 18, 2025

"No te imaginas la cantidad de veces que le escribí a Devers para intentar aconsejarlo, pero tiene problemas de comunicación. Casi nunca me contesta los mensajes, pero no lo culpo. Es una buena persona, aunque definitivamente necesita mejorar su comunicación", dijo Big Papi al periodista Yancen Pujols hace dos días.

Pues Pedro condenó que el legendario ex bateador designado acusara públicamente al nuevo cañonero de los Gigantes de no estar a disposición de los Medias Rojas cuando estos lo necesitaban en distintos roles, incluyendo la primera base.

"Big Papi también cometió un error al mencionar frente a las cámaras en el Spring Training y recientemente que Devers necesitaba mejorar muchas cosas. Big Papi tiene que decir esas cosas dentro del clubhouse. Me habría gustado que Papi hubiera llevado a Raffy a comer a un restaurante y le explicara que esas cosas no se hacen y hubiera tratado de ayudarlo", declaró Martínez en MLB Network.

Por otro lado, Ortiz acusó a Devers de tener un ego tan grande que no le permitió estar a disposición los Medias Rojas cuando lo necesitaban como designado y posteriormente cubriendo la inicial, al momento de la lesión de Triston casas. "Los jugadores deben tomar esto como ejemplo; nadie es indispensable. Hay que estar disponible; ese fue el fin de la relación entre Devers y Boston. Hay que ser inteligente para comprender la situación. Tu peor enemigo es el ego".

Pedro y Big Papi compartieron cueva en el Fenway Park durante apenas dos campañas, pero ayudaron al tradicional equipo a conseguir la Serie Mundial de 2004 y acabar con la "Maldición del Bambino".