Sixto Sánchez hizo el roster de los Marlins de Miami: ¿Desde cuándo no juega en la MLB?

Can confirm, Sixto Sánchez has made the Opening Day roster.



𝘚𝘦𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘭𝘭 𝘯𝘦𝘹𝘵 𝘵𝘩𝘶𝘳𝘴𝘥𝘢𝘺, 𝘨𝘦𝘵 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘵𝘪𝘤𝘬𝘦𝘵𝘴 𝘯𝘰𝘸: https://t.co/5rOTQv6054 pic.twitter.com/Lqmn4qDByE