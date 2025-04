El quinteto titular de Los Angeles Lakers con Myles Turner en la temporada 2025-26

LeBron James - Alero

No hay seguidor de Los Angeles o fanático neutral de la prestigiosa competición estadounidense que no tenga fantasías con el tándem de "PlayStation" del que gozan en el Crypto.com Arena, integrado por El Rey y El Niño Maravilla. Por otro lado y asumiendo que regresará a la franquicia en cuestión en verano, el máximo anotador en la historia debería beneficiarse del eventual arribo a su club de Myles Turner; un gigante que no sólo defiende la pintura como pocos; sabe lanzar desde todos los rangos de la duela y hace jugar a sus compañeros.