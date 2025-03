El quinteto titular de Los Angeles Lakers si regresa el ala pívot Maxi Kleber

LeBron James / Alero

No hay fanático neutral de la NBA, y obviamente de Lakers, que no tenga fantasías con el tándem de "PlayStation" del que vienen gozando en el Crypto.com Arena, integrado por El Rey y El Niño Maravilla. Por otro lado, el máximo anotador de la historia en el elitista certamen debería ser importante a la hora de general espacios para un Maxi Kleber que posee 35.4% en triples de por vida, puesto que es el típico interior moderno, quien no se lo piensa dos veces para probar e intentar castigar desde la línea de tres puntos.