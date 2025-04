Los 10 primeros picks del Draft de la NFL de 2025

Este jueves 24 de abril, la NFL llevó a cabo la primera ronda del draft de 2025; el proceso de selección de los mejores jugadores universitarios que iniciarán su camino profesional en la liga estadounidense de fútbol americano.

Después de mucho tiempo, el Lambeau Field, donde los Green Bay Packers juegan de locales, volvió a ser el lugar que hospedó este evento. Los que viven allí y muchas personas que viajaron para presenciarlo en vivo, se mostraron emocionados por esto.

Official attendance for tonight’s Round 1 of the #NFLDraft: 205,000 fans.pic.twitter.com/KcRvV4XeL2 — NFL (@NFL) April 25, 2025

La elección continuará este viernes 25 y sábado 26 de abril con las siguientes rondas, hasta completar un total de 257 picks. El principal requisito de los postulantes es que deben estar fuera de la escuela secundaria hace 3 años como mínimo, además de otros como no acarrear ninguna suspensión.

Cam Ward fue el atleta elegido con el primer pick y comenzará a jugar con los Tennessee Titans. A inicios de 2025, le había advertido a esa franquicia: "Ok, o me eligen o no me eligen. Pero si no lo hacen tienen que recordar que son el mismo equipo que tiene que jugar contra mí el resto de mi carrera, y yo lo recordaré".

Junto al mariscal de campo de 22 años, los 10 primeros elegidos fueron:

Jugador Equipo Posición Cam Ward Tennessee Titans Quarterback Travis Hunter Jacksonville Jaguars (vía Cleveland Browns) Cornerback y wide receive Abdul Carter New York Giants EDGE Will Campbell New England Patriots Offensive tackle Mason Graham Cleveland Browns Defensive tackle Ashton Jeanty Las Vegas Raiders Running back Armand Membou New York Jets Offensive tackle Tetairoa McMillan Carolina Panthers Wide receiver Kelvin Banks Jr. New Orleans Saints Offensive tackle Colston Loveland Chicago Bears Tight end

Cam Ward se destacó en la Universidad de Miami por haber lanzado para más de 4.300 yardas y anotar 39 touchdowns en 305 pases completos. Además en 2024 recibió el Premio Manning 2024, que se otorga al mejor quarterback de Estados Unidos en el ámbito estudiantil.

Travis Hunter es otro nombre que se destaca en la lista, y James Gladstone, gerente general de los Jacksonville Jaguars, dijo después de su selección: "Hay jugadores que tienen la capacidad de cambiar la trayectoria del equipo. Hay muy pocos jugadores que tienen la capacidad de cambiar la trayectoria del deporte en sí. Travis, aunque todavía tiene mucho que aprender, en nuestra opinión, tiene la capacidad de hacer precisamente eso".