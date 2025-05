3 cambios en los que valdría la pena para los Lakers sacrificar a Austin Reaves

Con Denver Nuggets por Nikola Jokic

La posibilidad de juntar al Joker con Doncic parecería sacada de un videojuego, pero podría ser real si los Nuggets deciden iniciar una reestructuración en caso de que no puedan avanzar a las Finales de NBA en 2025. El actual MVP y acreedor de cuatro de los recientes cinco galardones de ese calibre, es uno de los basquetbolistas más completos de la historia moderna y no vería con malos ojos ser enviado a una franquicia de la magnitud de Lakers. De hecho y ante semejante posibilidad, Pelinka no tendría más remedio que ceder a las exigencias de negociación en el Ball Arena y mandar al estado de Colorado un puñado enorme de talento, con AR a la cabeza.