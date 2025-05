3 centros que mejor se acoplarían con Luka Doncic en los Lakers en la temporada 2025-26

Nikola Vucevic / Chicago Bulls

Aunque su defensa ha perdido peso en los últimos años, el montenegrino sigue siendo un centro de primera línea, quien a sus 34 años viene de promediar 18.5 puntos con 10.1 tableros, 0.8 bloqueos y notables 80.5% en tiros libres, 53.0% de campo y 40.2% en triples.

Asimismo, el seleccionado a dos All Star viene de la misma escuela balcánica de Doncic, por lo que a priori, el entendimiento debe ser absoluto dentro y fuera de la duela, sin mencionar que el primero, en su carácter europeo, es un pívot con visión, capaz de alimentar en ataque a sus compañeros. El contrato del ex Orlando Magic finaliza en 2026, así que en el Crypto.com Arena quizás no se vean obligados a proponer a Chicago un paquete excesivamente jugoso para completar el traspaso.