3 centros que mejor pueden jugar al pick and roll con Luka Doncic en los Lakers

Naz Reid / Minnesota Timberwolves

Aunque no es un centro tradicional, la versatilidad, movilidad y capacidad anotadora del interno de 25 calendarios le convertirían en un socio notable para el Wonder Boy. Por otro lado, el Sexto Hombre del Año en la 2023-2024 ha tenido un papel crucial con Minnesota, demostrando que sabe accionar tanto de 4 como de 5, al tiempo que viene de registrar 37.9% en el perímetro, cifra que ratifica que es una amenaza desde varios sectores del ataque, dado que también es efectivo castigando en la pintura. Claro está, Reid buscará entre 20 y 25 millones de dólares por zafra; un monto que Los Angeles debería otorgarle en el caso de que no maneje mejores alternativas en verano.