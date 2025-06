3 equipos que compiten con el FC Barcelona por Nico Williams

Chelsea

Aunque los de Stamford Bridge no atraviesan su mejor época deportiva a nivel local, estarán en la próxima Champions y vienen de consagrarse en la Conference League, aunado a seguir contando con un músculo financiero potente. De esa forma, el diario Sport agregó que los Blues también han entrado en la puja por Williams Jr., quien llegaría para ocupar el extremo izquierda, recordando que que Jadon Sancho regresará al Manchester United tras su cesión de un año y Joao Félix no entra en los planes del DT, Enzo Maresca. Mientras Chelsea necesita urgentemente reforzar su ataque por fuera, el canterano del conjunto bilbaíno tendría una enorme oportunidad de erigirse en la gran estrella mediática de una institución con peso económico y comercial; un factor que probablemente no ocurriría ni en el Barça ni en el Bayern.