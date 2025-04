Los 3 equipos favoritos para obtener a Eugenio Suárez en el mercado de cambios de 2025

Eugenio Suárez fue uno de los protagonistas de la primera semana de acción en la temporada de 2025 de la MLB por su demostración de poder, y aunque ha bajado el ritmo, su nombre volverá a estar en los titulares de las noticias.

El venezolano, de 33 años de edad, irá al mercado de agentes libres de las Grandes Ligas al final de la campaña y por eso se cree que será usado como pieza de cambio antes de la fecha límite.

Los Cascabeles de Arizona puede recibir ofertas de varios equipos necesitados de un tercera base con perfil ofensivo que los refuerce en la segunda mitad de la zafra y los empuje a los playoffs. Hay algunos destinos que lucen ideales para Suárez.

Yankees de Nueva York

En el Bronx anuncian el regreso de DJ LeMahieu para los próximos días, pero el veterano no ofrece ninguna seguridad y es muy probable que la gerencia siga buscando un tercera base en el mercado de cambios. Si la adquisición de Nolan Arenado no se concreta, Suárez es la opción más idónea y de hecho lo han tenido como un objetivo en el pasado reciente. No implicaría un sacrificio de prospectos top, tiene experiencia, sus números ofensivos y su solvencia con el guante serían importantes para el conjunto de Aaron Boone y podría ser de mucha ayuda de cara al tramo final.