3 equipos ideales para Rafael Devers si es cambiado por los Medias Rojas de Boston

Que Rafael Devers siga encendido a la ofensiva no ha detenido el paso de los rumores. Ya ha pasado una semana desde que la MLB volvió a estremecerse por su confrontación con la gerencia de los Medias Rojas de Boston y esta vez escaló al punto de que requirió la intervención del propietario del equipo.

Por eso se cree que es probable ver en el receso de la temporada de Grandes Ligas la salida del dominicano de la organización a la que ha pertenecido en toda su carrera profesional.

Con su jerarquía de estrella, su contrato y sus números, es claro que la negociación por Devers no estará al alcance de cualquiera. Varios conjuntos necesitan un tercera base para la campaña de 2026, pero pocos podrán darse el lujo de postularse como posibles destinos.

Dodgers de Los Angeles

No hay dudas sobre el hecho de que los Dodgers buscarán un tercera base en el mercado en el invierno. El veterano Max Muncy no ha podido reaccionar ofensivamente en 2025 y su contrato contiene una opción de club para la próxima campaña que seguramente no será ejercida. En la organización de Los Angeles tienen los recursos para asumir el contrato de Devers y también buenos prospectos para ofrecer en la negociación, por lo que hay que contarlos ente los candidatos a recibir al dominicano.