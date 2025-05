3 equipos ideales para Rafael Devers si es cambiado por los Medias Rojas de Boston

Yankees de Nueva York

Es cierto que será difícil que Boston le entregue a Devers a sus principales rivales en la división, pero hay algunos analistas planteando este escenario como una posibilidad que no se puede descartar. Si las diferencias con el dominicano son irreconciliables no les quedará más que negociar su transferencia y en Nueva York entienden la conveniencia de adquirirlo. SI bien no es un prodigio defensivo puede asumir la titularidad de la tercera base y quitarle un dolor de cabeza a la gerencia y lo que aportaría en materia ofensiva haría que valga la pena la inversión de dinero.