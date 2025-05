3 equipos que pueden fichar a Cristiano Ronaldo para jugar el Mundial de Clubes de la FIFA

Benfica

Aunque Las Águilas son el máximo "enemigo" del Sporting Clube (no jugará el Mundial), entidad que formó a Cristiano y que muchos consideran será su destino natural en la futura retirada, el hipotético arribo del icónico delantero a la institución que hace vida en el Estádio da Luz no luce descabellado. La directiva lisboeta estaría evaluando realizar una oferta a Ronaldo con miras a potenciar un ataque en el cual ya brilla el griego Pavlidis. Evidentemente, el mayor anotador en la historia del fútbol aportaría jerarquía y liderazgo para competir contra el todopoderoso Bayern Múnich, más el popular Boca Juniors de Argentina y el Auckland City neozelandés en el Grupo C.