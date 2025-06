3 equipos que pueden quitarle a Eugenio Suárez a los Yankees en el mercado de cambios

La crisis ofensiva que están atravesando los Yankees de Nueva York en este punto de la temporada de MLB puede hacer que la gerencia apure sus diligencias por sumar al bateador derecho que andan buscando en el mercado de cambios.

Varios analistas de Grandes Ligas, entre ellos Buster Olney, aseguran que el gran objetivo potencial del conjunto del Bronx es el tercera base venezolano Eugenio Suárez.

Todavía no está claro si los Cascabeles de Arizona escucharán ofertas por el jugador de 33 años de edad, pero si Suárez llega a estar disponible luce ideal para Nueva York por su buena defensa de la antesala y los 21 jonrones y 58 carreras impulsadas que acumula en 2025. Pero Brian Cashman tendrá rivales en su persecución.

Cerveceros de Milwaukee

En Milwaukee no han bajado los brazos en su batalla por el boleto a los playoffs y aunque se rumora que pueden contemplar la salida del as de su rotación no se han declarado formalmente “vendedores”. Los Cerveceros necesitan ayuda con el lado izquierdo del campo y por eso hay trabajos de análisis que mencionan a Suárez como un posible objetivo. El poder del venezolano -que es el cuarto mejor jonronero en MLB desde 2018- y su experiencia pueden ser clave para las aspiraciones de los lupulosos, que tienen buenas fichas para ofrecerle a Arizona a cambio del venezolano.